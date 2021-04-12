Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:28Заразились
на 11.04В России 4 641 390+8 702В мире 135 877 350+521 465

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 апреля

Поздравление с Днем космонавтики от экипажа МКС, возвращение самолета в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины, победа Вероники Кудерметовой в финале турнира WTA

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики. Космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров в своем видеообращении поздравили россиян с 60-летием со дня полета Юрия Гагарина. Командир станции Сергей Рыжиков поблагодарил всех, "кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в изучении космоса".

- Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Сочи из-за разгерметизации кабины. Самолёт авиакомпании "АЗУР Эйр" благополучно приземлился в аэропорту вылета. Ранее экипаж авиалайнера после взлета сообщил о разгерметизации кабины.

- Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса. Немецкая газета Bild сообщила, что запись на имя Ангелы Меркель в прививочном центре на территории бывшего аэропорта Темпельхоф была неожиданно отменена через он-лайн сервис записи к врачам Doctolib. Газета связывает это с присутствием Меркель на закрытом заседании блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), на котором должны были обсуждаться важные вопросы предстоящих выборов.

- Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе. Газета Jerusalem Post заявила, что израильская разведка "Моссад" могла стоять за кибератакой, которая привела к аварии на ядерном иранском предприятии.

- В Ереване обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением. По сообщению криминальной хроники Shamshyan.com, погибшая является дочерью генерала ФСБ РФ в отставке. Рядом с телом найден наградной пистолет "Макаров" с семью патронами. Возбуждено уголовное дело.

- Российская теннисистка Кудерметова впервые выиграла турнир WTA. Вероника Кудерметова обыграла Данку Ковинич из Черногории в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (США). Спортсменка станет первой ракеткой России. В обновленной версии рейтинга она поднимется в топ-30 теннисисток мира.

Новости по теме

Новости

Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса

Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса

В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа

Представитель атомного агентства Ирана пострадал при посещении Натанза

Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе

Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе

В Ереване обнаружили тело дочери генерала ФСБ с огнестрельным ранением

В Иране назвали "ядерным терроризмом" инцидент на объекте в Натанзе

Пандемия коронавируса

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Трое россиян после аварии в Турции остались в больницах

На ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент

Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США

Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');