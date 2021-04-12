На острове Кунашир волной в море унесло рыбака

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Рыбака-любителя, которого смыло волной с берега в море, ищут в акватории о. Кунашир (Южные Курилы, Сахалинская область), сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в понедельник.

"Днём 11 апреля единой диспетчерской службе Южно-Курильского района поступила информация о том, что в районе мыса Столбчатый (15 км от Южно-Курильска, тихоокеанское побережье острова - ИФ) во время любительской рыбалки со скалистого берега смыло волной и унесло в море мужчину 1977 года рождения", - говорится в сообщении.

На поиски пропавшего в тот же день выехали трое спасателей с лодкой и сотрудники районной полиции. Они обследовали береговую полосу в районе происшествия. Поиски продолжаются.