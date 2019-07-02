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На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

По данным ведомства, ребят спас рыбак из села Чехов. Он догнал уплывающий плот и на своей лодке и доставил ребят на берег, где передал их врачам скорой помощи. Медики осмотрели подростков, помощь им не потребовалось.

Информация о происшествии поступила спасателям вечером в понедельник. В поисках подростков также участвовали расчет пожарно-спасательной части, бригада скорой помощи и сотрудники чеховского отдела МВД.

Сахалин

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