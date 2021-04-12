"Сафмар финансовые инвестиции" допустила возможность IPO ЛК "Европлан"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" сообщило, что рассматривает возможность подготовки своей "дочки" - лизинговой компании "Европлан" - к потенциальному первичному публичному размещению акций в зависимости от рыночной конъюнктуры, но решений на этот счет еще не принято.

"На данный момент "Сафмар финансовые инвестиции" не будет предоставлять каких-либо комментариев относительного возможного первичного публичного размещения акций "Европлана", - отмечает компания.

12 апреля о планах холдинга провести IPO "Европлана" сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По сведениям одного из них, обсуждается размещение на Московской бирже.

"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта. Компания на 100% принадлежит ПАО "Сафмар финансовые инвестиции", которая входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 76 регионах России.

Согласно отчетности компании по МСФО, лизинговый портфель за 2020 года вырос на 25%, до 89,7 млрд рублей. Объем нового бизнеса вырос на 19%, до 110 млрд рублей. Операционный доход увеличился на 17%, до 13 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 25%, до 6 млрд рублей.

Активы за год сократились на 7%, до 2,57 млрд рублей. Капитал вырос на 24%, до 17,1 млрд рублей. Рентабельность капитала (RoAE) на конец 2020 года составила 38,9%, а рентабельность активов (RoAA) - 6,8%.

Уставный капитал составляет 120 млн рублей, он разделен на 120 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. В 2019 году "Европлан" выплатил дивиденды в размере 1,9 млрд рублей (или 15,7 рублей на акцию), в 2020 году - 2,8 млрд рублей (23,3 рублей на акцию) и в январе 2021 года промежуточные дивиденды за 9 месяцев - 1,2 млрд рублей (10 рублей на акцию).

Лизинговая компания ранее уже имела публичную историю. В декабре 2015 года ПАО "Европлан" в рамках IPO разместило 25% минус одна акция по верхней границе ценового диапазона - 570 рублей, объем привлеченных средств составил 3,274 млрд рублей (13,1 млрд рублей - оценка компании). Продавцом выступал Europlan Holdings Ltd (Кипр), на 100% контролируемая бизнесменом Микаилом Шишхановым. В июне 2017 года была проведена реорганизация ПАО "Европлан": лизинговая компания "Европлан" была выделена в отдельное юрлицо, а сам холдинг переименован в "Сафмар финансовые инвестиции".

Сейчас холдинг владеет небанковскими активами семьи Гуцериевых: ЛК "Европлан" (100%), страховая компания "ВСК" (49%), кредитный брокер "Директ кредит центр" (87,5%), НПФ "Моспромстрой-фонд" (100%), а также доли в "М.Видео" (10%) и "Русснефти" (7,8%). В конце марта 2021 года холдинг продал свой крупнейший частный НПФ "Сафмар" группе компаний "Регион" Сергея Сударикова.