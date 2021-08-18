Спрос на бонды ЛК "Европлан" вдвое превысил первоначальный объем выпуска

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Спрос инвесторов на 10-летние облигации ЛК "Европлан" серии 001Р-03 в два раза превысил первоначальный объем выпуска и составил 11 млрд рублей, сообщила пресс-служба эмитента.

"В результате "Европлан" снизил ставку купона до нижней границы и удовлетворил больше инвесторов, повысив совокупный объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей", - отмечается в релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 августа.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 8,85% годовых, а объем размещения - 5 млрд рублей. В ходе маркетинга ориентир дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,55% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года в размере 8,73% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 20 августа.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, Совкомбанк, Тинькофф банк.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 48,4 млрд рублей.

"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта. Акционером АО "ЛК "Европлан" является ПАО "Сафмар финансовые инвестиции", которое входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Компания предоставляет в лизинг транспорт российскому бизнесу через региональную сеть из 80 офисов.