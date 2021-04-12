Санкции затруднили строительство спасательного судна на Амурском судозаводе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Из-за санкций ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") не может достроить многофункциональное аварийно-спасательное судно "Керченский пролив", пишет "Коммерсант".

Европейские компании отказались проводить инспекцию, монтаж, пусконаладку и испытания закупленного почти десять лет назад пропульсивного оборудования Rolls-Royce и интегрированной системы управления Kongsberg.

В марте 2021 года верфь объявила конкурс на выполнение работ по шеф-монтажным, пусконаладочным, швартовым и ходовым испытаниям двух винторулевых колонок (ВРК) и трех подруливающих устройств Rolls-Royce и интегрированной системы управления Kongsberg Maritime. Также от подрядчика ждут инспекции оборудования после долгого хранения. Срок исполнения работ - декабрь 2021 года, максимальная цена контракта - 79 млн рублей с НДС.

На конкурс не поступило ни одной заявки.

Источник издания предположил, что придется перенести сроки сдачи судна. Еще два источника говорят, что заказчик за десять лет строительства "Керченского пролива" уже смирился с ситуацией и не "возлагает надежд на его введение в эксплуатацию в ближайшее время".

Участники рынка также сообщили изданию, что судозаводу придется закупать новое оборудование, что может стоить минимум 1 млрд рублей. В этом случае проект, стоимость которого на данный момент составляет 4,6 млрд рублей, может быть заморожен.

В ноябре 2020 года в пресс-службе АСЗ уточняли "Интерфаксу", что на буксире-спасателе "Керченский пролив", строящемуся по заказу ФКУ "Дирекция госзаказчика", начался этап достройки и испытаний. На тот момент корпус судна был достроен до уровня вертолетной площадки.

Летом 2021 года спасательное судно должны были перевести на сдаточную базу для проведения испытаний и до конца года сдать заказчику.

ПАО "Амурский судостроительный завод" - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, владеет производственными мощностями и технологиями для строительства и ремонта кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тысяч тонн. АО "ОСК" владеет 99,2% акций судозавода.