Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Два новых корвета заложены на Амурском судостроительном заводе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Два новых корвета -"Грозный" и "Буйный" - заложены на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

Команду на закладку боевых кораблей для ВМФ России сразу на трех верфях - АСЗ, Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге и Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске - дал президент РФ Владимир Путин. В торжественной церемонии в Комсомольске-на-Амуре приняли участие врио губернатора края Михаил Дегтярев, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц и бывший командующий ВМФ России, адмирал в отставке, вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев.

"Новые заказы для предприятия - это финансовая стабильность, загрузка минимум до 2028 года. Кроме корветов, АСЗ строит еще и малые ракетные корабли для Тихоокеанского флота. Это создает условия для модернизации предприятия и позволяет рассчитывать на дополнительную поддержку", - цитирует пресс-служба слова Дегтярева.

По его словам, о поддержке АСЗ говорил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, посещая предприятие в ходе рабочей поездки в регион 28 июля. Врио губернатора отметил, что поддержка необходима в первую очередь в вопросе строительства нового дока. Нынешний практически выработал свой ресурс. Сейчас правительство России готовит документы.

"Грозный" - российский корвет с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Это уже пятый корабль проекта 20380, строящийся на Амурском судостроительном заводе. "Буйный" - корабль проекта 20385, российский корвет с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Это первый корвет новой серии, который будет построен судостроителями Комсомольска-на-Амуре. Он спроектирован в развитие проекта 20380. Отличается более современным вооружением, размерами и имеет водоизмещение в 2430 тонн.

Амурский судостроительный завод входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". По уровню технического оснащения предприятие может строить и ремонтировать суда водоизмещением до 10 тыс. тонн, длиной до 190 метров и шириной до 20 метров. АСЗ имеет все необходимые сертификаты, позволяющие выполнять военные и гражданские заказы по производству металлоконструкций любой сложности в соответствии с нормами и правилами отечественных и иностранных классификационных обществ, в том числе при изготовлении объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

В настоящее время завод обеспечен заказами на строительство шести корветов. Контракт был получен в 2020 году после обращения главы региона к президенту и министру обороны с просьбой загрузить заказами АСЗ.

Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре Амурский судостроительный завод

Новости по теме

Новости

В Нижегородской области и Мордовии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Что произошло за день: понедельник, 23 августа

СПЧ подготовит предложения по поправкам к закону об иноагентах

СПЧ подготовит предложения по поправкам к закону об иноагентах

МВД рекомендовало мигрантам урегулировать правовой статус в РФ до 30 сентября

Прокуратура проверит действия самарских властей на фоне пожара в нацпарке

Прокуратура проверит действия самарских властей на фоне пожара в нацпарке

Профсоюз попросил "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов

Профсоюз попросил "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов

Борисов счел возможными поставки военной техники граничащим с Афганистаном странам

Борисов счел возможными поставки военной техники граничащим с Афганистаном странам

Прокуроры нашли нарушения у красноярской компании после гибели трех рабочих в коллекторе

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ ряд зарубежных религиозных организаций

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ ряд зарубежных религиозных организаций

Красноярское Минэкологии назвало возможные причины массовой гибели оленей

Красноярское Минэкологии назвало возможные причины массовой гибели оленей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');