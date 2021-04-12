Путин велел продумать передачу монополиям независимой газовой инфраструктуры

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ совместно с РСПП до 1 мая должно рассмотреть возможность применения механизма, предусматривающего возможность передачи объектов инфраструктуры, созданных независимыми производителями газа, субъектам естественных монополий.

При этом должно быть учтено, что такие производители должны получить компенсацию в виде соразмерного снижения тарифов на услуги транспортировки газа.

Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности, состоявшегося 11 марта 2021 года, сообщается на сайте Кремля.

Ранее глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил ввести тарифный вычет по тарифам естественных монополий для инвестирования в инфраструктуру.

"Наверное, помогло бы росту инвестиций в России введение официального тарифного вычета – у нас есть хороший опыт работы с РЖД в этом плане", - сказал он в ходе совещания по инвестиционной активности.

""Как пример, сейчас рассматривается строительство газопровода-отвода на Мурманск, довольно значительного проекта, 1300 км, который тоже можно было бы реализовать таким путем. Соответствующие предложения мы направили в правительство, и там довольно предметно, и я считаю, позитивно их рассматривают, и надеюсь, что они будут поддержаны", - добавил Михельсон.

В настоящее время рассматривается два варианта газификации Мурманска: за счет трубного газа "Газпрома" и сжиженного природного газа (СПГ) "НОВАТЭКа". Оба варианта пока оцениваются как слишком дорогостоящие.