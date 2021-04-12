Жительница Горно-Алтайска получила условный срок за истязание дочери

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Жительница Горно-Алтайска осуждена за истязания дочери. Об этом сообщает следственное управление СКР по Республике Алтай.

Женщина признана виновной по пункту "г" части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ (истязание несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Ей назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В ходе следствия и суда было установлено, что уроженка Республики Ингушетия некоторое время жила с двумя детьми на территории Чемальского района, а в марте прошлого года переехала в Горно-Алтайск, где сняла квартиру. Отец детей с семьей не жил.

С апреля по июль 2020 года у себя дома женщина систематически избивала свою 12-летнюю дочь, используя для этого любые поводы. Она била ее металлической ложкой для обуви, шваброй и просто руками.

"Поводами для истязаний стало то, что девочка без разрешения матери сфотографировалась с несколькими подругами, просилась выйти на улицу погулять со сверстниками после запрета со стороны матери, а также ссора со старшим братом", - говорится в сообщении.

Не выдержав постоянных унижений и побоев, девочка ушла из дома к соседям и рассказала им обо всем. Соседи приютили девочку, а о действиях ее матери сообщили в полицию.