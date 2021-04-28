На Алтае возбуждено уголовное дело об истязании приемного ребенка

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Жительница города Камень-на-Оби в Алтайском крае стала фигуранткой уголовного дела об истязании находящегося у нее под опекой мальчика, сообщает в среду Следственное управление СКР по региону.

Дело в отношении 43-летней женщины возбуждено по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание).

По данным следствия, с января 2020 по апрель 2021 года в городе Камень-на-Оби женщина истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. На протяжении длительного времени она избивала и оскорбляла ребенка. Кроме того, в замещающей семье воспитывались еще двое детей 14 и 10 лет. Сейчас все дети из семьи изъяты и помещены в специализированный детский центр, а следователи выясняют, не подвергались ли и они истязаниям со стороны женщины.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте женщины. Кроме того, в ходе расследования этого уголовного дела следователям предстоит оценить действия чиновников органов опеки и попечительства на предмет надлежащего исполнения обязанностей по контролю за замещающими семьями.