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Забайкалец осужден за брошенный окурок, приведший к гибели табуна лошадей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Могойтуйский районный суд Забайкальского края приговорил к обязательным работам молодого человека, из-за которого загорелся лес и погиб табун лошадей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Ведомство отмечает, что в мае 2020 года молодой человек бросил в лесу непотушенную сигарету, от которой воспламенились лесная подстилка и сухая трава. В итоге пожар уничтожил 6,5 тыс. кубометров деревьев. Кроме того вспыхнула степь, где в огне погибло 60 лошадей местного фермера.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 261 (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем) и статьи 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества). При вынесении приговора было учтено, что на момент совершения преступления подсудимый был несовершеннолетним. Он осужден на 300 часов обязательных работ. Кроме того, суд взыскал с него в пользу РФ 200 тыс. рублей.

Забайкальский край

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