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Площадь природных пожаров в Приморье за сутки выросла в 10 раз

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сухая погода и сильный ветер привели к осложнению обстановки с природными пожарами в Приморском крае, сообщила пресс-служба правительства региона.

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"В Приморье резко увеличились количество и площадь лесных пожаров. В минувшие сутки, 20 апреля, на территории края зафиксировано 38 лесных и природных пожаров на общей площади более 4 тыс. гектаров и 166 термических аномалий", - говорится в сообщении.

Еще 19 апреля площадь природных пожаров не превышала 400 га. Большинство возгораний потушили, сейчас специалисты ликвидируют 11 пожаров.

Так, потушен пожар на границе Владивостокского и Артемовского городских округов, в районе горы Синяя. По предварительной информации, возгорание возникло из-за того, что сборщики дикоросов подожгли сухую траву. Запах дыма ощущается во Владивостоке, говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство пожаров в крае возникает из-за небрежного обращения с огнем и умышленных поджогов.

В крае действует особый противопожарный режим.

Как ранее сообщалось, Владивосток в среду окутал дым от лесных пожаров. По прогнозам, к вечеру поднимется ветер, и ситуация улучшится.

Приморье

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