Мишустин предложил включить стартапы в систему высшего образования

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался за создание школ стартапов и их включение в систему высшего образования, и предложил обсудить этот вопрос на заседании правительства.

"Я считаю вообще, что стартапы, технологический подход к стартапам должен быть серьезно инкорпорирован в систему нашего высшего образования. Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы", - сказал Мишустин на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов.

Он с пониманием отнесся к желанию студентов быть полезными и создавать продукт, который принесет пользу обществу и будет реализован. "Поэтому я здесь буду просить Валерия Николаевича (Фальков - министр науки и высшего образования - ИФ), чтобы мы проработали возможности, я бы даже сказал, создания школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в университеты. И я знаю, что ребята многие очень этим интересуются", - сказал премьер.

Он пообещал сделать для этого все и предложил обсудить этот вопрос на заседании правительства РФ.