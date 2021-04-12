Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны "Роскосмоса"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" следит за судьбой российских космических стартапов, поддерживает их при необходимости, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Что касается молодых стартапов, мы внимательно следим за их судьбой. Кого-то просто поддерживаем, у кого есть проблемы, кто-то оступился, мы этим коллективам протягиваем руку", - отметил он.

"Вот недавно произошло с одной компанией, не буду называть. Мы их обязательно к себе интегрируем, возьмем в наши государственные фирмы, создадим для них отдельный коллектив, где они смогут себя проявлять", - добавил он.

Ранее в апреле о планах по ликвидации бизнеса сообщила компания "КосмоКурс". Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор фирмы Павел Пушкин, "готовность закрыться составляет 99,99%".

"Причины (ликвидации - ИФ) простые: слишком много необходимо проталкивать в части законодательства и организации порядка. А это сроки и риски. На такое денег никто не даст. По сверхлегкой ракете тоже заказчиков не нашлось. Есть шанс, что коллектив "КосмоКурса" возьмет себе "Роскосмос" в рамках своих задач", - отметил Пушкин.

Как сообщалось, правительство Нижегородской области, региональная Корпорация развития и ООО "КосмоКурс" в конце февраля 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса на территории области. Инвестор планировал реализовать проект за счет частных инвестиций в 2020-2025 годах, объем инвестиций в наземную инфраструктуру оценивался в 2,6 млрд рублей.

В марте 2021 года гендиректор "КосмоКурса" сообщил, что согласовать частный суборбитальный космодром невозможно, и компания переключилась на работы по созданию сверхлегкой ракеты для вывода малых спутников связи и дистанционного зондирования Земли грузоподъемностью до 500 кг. Компания искала заказчиков под проект сверхлегкой ракеты среди спутниковых операторов в РФ и федеральных министерств. Работа по проекту суборбитального космодрома в Нижегородской области была приостановлена и переведена в разряд второстепенных.

В рамках фонда "Сколково" ООО "КосмоКурс" занималось созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полетов в космос. Суборбитальный космический комплекс должен был состоять из многоразовой ракеты-носителя и многоразового космического аппарата, предназначенного для космических экскурсий на высоте орбиты Гагарина по незамкнутой траектории. Космическому туристу планировалось предложить полет длительностью 15 минут в составе группы из шести экскурсантов, в котором каждый турист мог бы находиться в состоянии невесомости в течение 5-6 минут, свободно перемещаясь внутри кабины суммарным объемом 30 кубометров и имея возможность посмотреть на Землю из космоса в персональный иллюминатор. Цена билета - $200-250 тыс. Высота полета - 180-220 км.