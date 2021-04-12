В Нижневартовске мальчик провалился в яму с кипятком по пути в школу

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Утром в понедельник в Нижневартовске 8-летний мальчик по пути в школу провалился в яму с горячей водой и был доставлен в больницу с ожогами. По факту началась процессуальная проверка, сообщили в управлении СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Несчастный случай произошел около 7:30 на улице Декабристов. Из-за прорыва подземной теплотрассы горячая вода размыла грунт, школьник провалился в образовавшуюся яму.

Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Следователи проверят работу должностных лиц, обязанных обслуживать и содержать в исправном состоянии трубы.