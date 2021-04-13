В ХМАО завели уголовное дело из-за падения мальчика в яму с кипятком

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Следственный отдел по городу Нижневартовск (ХМАО) возбудил уголовное дело по факту падения школьника в яму с кипятком, образовавшуюся на месте прорыва теплотрассы, сообщает следственное управление СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).

В свою очередь пресс-служба АО "Горэлектросеть" сообщает, что прорыв на сети горячего водоснабжения случился за несколько минут до трагического случая. Аварийно-ремонтная бригада выехала на место аварии, но доехать не успела.

По предварительной информации компании, пластиковый трубопровод был проложен в 2006 году. Расчетный срок эксплуатации трубы - 50 лет. Специалисты отправили изъятый кусок трубы на экспертизу и намерены предъявлять претензию подрядчику, выполнявшему работы.

Руководство "Горэлектросети" связалось с мамой пострадавшего мальчика, "выразив сочувствие и заверив, что в случае необходимости компания окажет всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребенка", говорится в сообщении АО.

Накануне утром 8-летний мальчик по дороге в школу в Нижневартовске провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва трубы. Мальчик с ожогами нижней части тела был госпитализирован в тяжелом состоянии.