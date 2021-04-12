Производитель Дымовских колбас сократил годовую прибыль на 53%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Дымовское колбасное производство" (бренд "Дымов"), один из ведущих российских производителей колбас и мясных деликатесов, в 2020 году получило 225,5 млн рублей чистой прибыли, что на 53% меньше, чем в 2019 году (480,2 млн рублей), следует из отчетности компании.

Годовая выручка компании снизилась на 0,4%, до 8,638 млрд рублей. В предыдущие годы этот показатель рос.

Валовая прибыль сократилась на 15,9%, до 2,111 млрд рублей с 2,509 млрд рублей соответственно.

Компания "Дымов" была основана в 2001 году Вадимом Дымовым с партнерами, в том числе выходцами из Приморского края. Сейчас в группу входят три завода - в Москве, Красноярске и Дмитрове (Московская область), а также четыре животноводческих комплекса. Один из комплексов - в Ивановской области - был введен в прошлом году, он рассчитан на производство 7,2 тыс. тонн свиней (в живом весе) в год. Осенью прошлого года компания заявила о планах по вводу в Ивановской области еще одного животноводческого комплекса мощностью 7,5 тыс. тонн свинины в год. Инвестиции в оба комплекса составляют более 4 млрд рублей.

Компания также планирует вводить в оборот залежные земли, расположенные вблизи будущего комплекса, для выращивания фуражной пшеницы.

Основным владельцем компании является Дымов (88,43%). Генеральному директору Егору Дуде принадлежит 10,46%.