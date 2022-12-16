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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Производитель колбас Вадим Дымов займется выпуском кондитерских изделий

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Основной владелец "Дымовского колбасного производства" Вадим Дымов (бренд "Дымов") решил заняться производством шоколада и других кондитерских изделий.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, Дымов с долей в 45% стал соучредителем компании "Суздалянка", которая намерена производить какао, шоколад и сахаристые кондитерские изделия. Компания расположена в Суздале Владимирской области. Она находится по одному адресу с производителем пищевой продукции "Форпост", которое на 100% принадлежит Дымову.

Во Владимирской области бизнесмену полностью или частично принадлежит еще несколько производств в различных сферах - свиноводстве, молочной отрасли, в производстве керамики и в HoReCa.

Основной бизнес - "Дымовское колбасное производство" объединяет три производственные площадки - в Москве, Московской области и Красноярске, а также животноводческие комплексы во Владимирской области, Красноярском и Краснодарском краях. Компания создана в 2001 году.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Дымовское колбасное производство" в 2021 году составила 9,1 млрд рублей против 8,6 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль - 282,8 млн рублей против 223,1 млн рублей соответственно.

Вадим Дымов
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