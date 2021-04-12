Ростехнадзор найдет причину обрушения трубы на ТЭЦ в Барнауле

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Причину обрушения дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2 выяснит комиссия, созданная Сибирским управлением Ростехнадзора, сообщило надзорное ведомство.

В воскресенье на ТЭЦ обвалилось около 50 метров верхней части железобетонного ствола дымовой трубы, а ее обломки повредили участок галереи нескольких ленточных конвейеров тракта топливоподачи.

Ростехнадзор проведет внеплановую проверку ТЭЦ.

Сейчас нагрузка с этой станции перераспределена, тепло в город подают ТЭЦ-3 и районная водогрейная котельная.

"Сибирская генерирующая компания", которой принадлежит ТЭЦ, собирается вывести из эксплуатации рухнувшую трубу и рассчитывает полностью восстановить работу предприятия в течение четырех суток.

Аварийную трубу проверяют раз в пять лет, в последний раз ее обследовали в 2020 году, а ремонтировали - в 2017 году, сообщали в СГК. За последние 5 лет компания направила 2 млрд рублей на ремонт ТЭЦ-2, в 2021 году планирует вложить еще 400 млн рублей.

Барнаульская ТЭЦ-2 - крупный объект теплоснабжения города, она поставляет горячую воду и тепло 103 образовательным и 23 медицинским учреждениям, 555 административным зданиям, жителям 220 частных и 2186 многоквартирных домов.

ТЭЦ-2 работает с 1955 годв. В 2011-2014 годах на станции проходила реконструкция, мощность станции увеличилась - до 275 МВт по электроэнергии и до 1087 Гкал.ч - по тепловой энергии.

СГК - энергетическая компания, осуществляет деятельность на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. СГК принадлежат 5 ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 16 ГВт и тепловой мощностью 26 тыс. Гкал.ч, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири.