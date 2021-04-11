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Часть дымовой трубы рухнула на ТЭЦ-2 в Барнауле

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Верхняя часть дымовой трубы обрушилась на ТЭЦ-2 в Барнауле, сообщает в воскресенье "Сибирская генерирующая компания".

Инцидент произошел в 20:19 по местному времени (16:19 по Москве), никто не пострадал. Отмечается, что ТЭЦ-2 продолжает нести тепловую нагрузку, вводится в работу резервный теплоисточник - Районная водогрейная котельная.

Часть тепловой нагрузки также примет на себя Барнаульская ТЭЦ-3. Для снабжения электрической энергией сейчас включается в работу энергоблок №8 Бийской ТЭЦ.

ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году. В 2011 - 2014 годах на станции проходила реконструкция, мощность станции увеличилась - до 275 МВт по электроэнергии и 1087 Гкал/ч - по тепловой энергии.

Барнаул

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