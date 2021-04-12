Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Россия в контактах с Турцией и другими странами призывает воздержаться от шагов, подпитывающих милитаристские настроения украинских властей, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире.

Так министр ответил на просьбу "Интерфакса" прокомментировать сообщения о поставках турецких ударных беспилотников на Украину.

Он напомнил, что "в 2014 году киевская власть ровно под воздействием такого рода поощрений осуществила, после того как был организован антиконституционный государственный переворот, новые киевские власти, путчисты, осуществили агрессию против своего собственного народа".

Лавров отметил, что "жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали, а просто попросили оставить их в покое и дать им разобраться, что происходит, когда власть в Киеве захватили неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны".

"Я очень надеюсь, что эту историю помнят, в том числе и в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможности поставок ей того или иного военного оборудования", - заявил Лавров.

Лавров предупредил об опасности "безрассудных действий" украинского руководства, которые оно может предпринять в попытке поднять свой политический рейтинг.

"Мне кажется, уроки должны были быть извлечены из 2014 года. К сожалению, это пока не так, пока мы не наблюдаем подтверждения этой истины, усвоенной, как мы надеялись, всеми теми, кто поощрял антироссийские настроение украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания и прошлого правительства, и нынешнего правительства в Киеве выполнять международно-правовые договоренности, закрепленные резолюцией Совета безопасности", - сказал он.