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Эрдоган заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Анкаре полагают, что России и Украине ради безопасности региона нужно как можно скорее урегулировать свои разногласия за столом переговоров, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров ради мира и безопасности в регионе", - приводит слова президента агентство Anadolu.

Накануне Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что ситуация в Донбассе может быть урегулирована путем диалога. Эрдоган также указывал, что фундаментальная цель Турции состоит в сохранении мирной обстановки в Черном море.

Днем ранее, в пятницу состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Эрдоганом.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после смены власти в Киеве. В результате на части Донецкой и Луганской области Украины в настоящее время существуют неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик, граничащие с Россией. Они отделены от остальной территории Украины линией разграничения, базирующейся на Минских соглашениях.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вновь началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых.

Турция Украина Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский

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