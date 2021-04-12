Сбежавших пациентов психбольницы в Сыктывкаре осудили за разбой

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Эжвинский районный суд Сыктывкара признал двух пациентов региональной психбольницы виновными в разбое, сообщает пресс-служба суда.

Один из подсудимых приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второй получил 2,5 года в колонии общего режима. При назначении наказания суд учел характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, и личность виновных.

По информации прокуратуры Коми, двоих пациентов психбольницы, обвинили в групповом разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия (статья 162 УК РФ).

По версии следствия, вечером 26 февраля пациент взял на кухне нож и, угрожая трем сотрудницам учреждения убийством, потребовал телефоны и деньги. При этом он приставил нож к горлу одной из женщин. В итоге они передали ему 2,9 тыс. рублей и два мобильных телефона общей стоимостью около 12 тыс. рублей, после чего злоумышленник закрыл сотрудниц в туалете и вместе с еще пятью пациентами покинул стены больницы.

На такси они добрались до бара "Николаевский", где зачинщик напал с ножом на кассира и похитил 9,5 тыс. рублей. Другие сбежавшие в это время вынесли шесть бутылок водки и три бутылки пива. Затем они скрылись с места происшествия.

Как сообщалось, в феврале 2020 года полицейские в Сыктывкаре задержали шестерых пациентов, находившихся на принудительном лечении в одной из больниц, после побега и совершения преступлений.