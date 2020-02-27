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Сбежавших пациентов больницы в Сыктывкаре заподозрили в разбое и грабеже

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Сыктывкаре задержали шестерых пациентов, находившихся на принудительном лечении в одной из больниц, после побега и совершения преступлений.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в ночь на четверг работник одного из медучреждений города сообщил в полицию о том, что один из пациентов, находящийся на принудительном лечении, открыто с применением ножа похитил деньги и имущество медицинского персонала. После этого он с места преступления скрылся. Вместе с ним медучреждение покинули еще пять человек, находящихся на лечении.

"Также в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений совершено открытое хищение денежных средств и спиртных напитков. Установлено, что противоправное действие совершено разыскиваемыми лицами", - говорится в сообщении.

Позже в одной из квартир дома по улице Новоселов в Эжвинском районе города полицейские задержали подозреваемых в совершении преступлений. Все шестеро мужчин в возрасте от 27 до 37 лет ранее привлекались к уголовной ответственности.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "грабеж" и "разбой" (статьи 161 и 162 УК РФ).

Сыктывкар

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