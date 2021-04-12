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РКН дал Google, Twitter и Facebook срок до конца мая для локализации данных россиян

РКН дал Google, Twitter и Facebook срок до конца мая для локализации данных россиян
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор дал владельцам Google, Twitter, Facebook и WhatsApp время до конца мая, чтобы ответить на отправленный им ранее запрос о локализации на территории РФ баз данных их российских пользователей, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

В случае, если ответа не поступит, будет решаться вопрос о привлечении компаний к ответственности за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных, сказали в РКН в ответ на запрос агентства. Ответственность за нарушение требований о локализации данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ) предусматривает наказание в виде штрафа от 1 млн до 6 млн рублей, а за повторное невыполнение этого требования - от 6 млн до 18 млн рублей.

В ведомстве рассказали, что контрольные мероприятия проводятся РКН в плановом порядке. "Также основанием для проверки могут послужить обращения граждан, запросы от уполномоченных органов или выявление недостоверной информации в реестре операторов ПД", - уточнили в надзорном ведомстве.

Apple и Microsoft в 2016 и 2019 годах ответили на запросы ведомства и подтвердили факт локализации, требования также выполняют LG, Samsung, PayPal, Booking и другие, сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что регулятор потребовал от Facebook, Google и Twitter отчитаться о локализации баз данных россиян на территории РФ.

В феврале 2020 года суд вынес решения об административных штрафах в 4 млн рублей в отношении Facebook и Twitter за отказ локализовать данные российских пользователей соцсетей на территории РФ. Весной 2019 года Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом за непредоставление информации (ст.19.7 КоАП РФ) об исполнении требования законодательства: тогда мировой участок Таганского района оштрафовал компании на три тысячи рублей.

В декабре 2019 года были приняты поправки в КоАП, которые ужесточили ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.

Роскомнадзор Google Twitter Facebook WhatsApp

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