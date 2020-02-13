Facebook вслед за Twitter оштрафовали на 4 млн руб. за отказ переносить данные в РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ компании перенести базы данных российских пользователей в РФ, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: признать иностранное юридическое лицо Facebook Inc. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей", - говорится в решении судьи мирового участка N374 Александры Михалковой.

Согласно решению, у Facebook есть 10 дней на обжалование постановления и 60 - на уплату штрафа после его вступления в законную силу. Ранее в четверг тот же суд оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за аналогичное правонарушение.

Как следует из материалов дела, Роскомнадзор неоднократно направлял Facebook письма с требованием обеспечить хранение данных российских пользователей на серверах, находящихся на территории РФ, однако компания на них не отвечала.

Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter. Согласно позиции регулятора, компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории РФ, что предусмотрено законом "О персональных данных".

На заседаниях суда в четверг ни представители компаний, ни Роскомнадзора не присутствовали. Позднее в этот же день пресс-секретарь РКН Елена Прохорова прокомментировала журналистам решение суда. Она подчеркнула, что факт наложения штрафов на Facebook и Twitter не отменяет требований локализовать данные пользователей в РФ.

"Мы по-прежнему подчеркиваем ранее не однократно высказанную готовность к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными лицами по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных", - добавила пресс-секретарь ведомства.