В Кремле пока не получали запрос о телефонном разговоре Путина и Зеленского

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не получали запрос об организации телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По состоянию на сейчас я могу сказать, что за последние дни никаких запросов не было", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков предположил, что "еще по дипломатическим каналам они к нам не дошли".

Накануне на Украине заявили, что Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта.