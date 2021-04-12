На Украине отметили, что Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель утверждает, что Владимир Зеленский направил запрос президенту России Владимиру Путину на предмет переговоров о необходимости снижения эскалации в Донбассе сразу после гибели четверых украинских военнослужащих в результате обстрела под поселком Шумы Донецкой области 26 марта.

"Запрос на переговоры поступил сразу после гибели четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины - ещё 26 марта", - сказала Мендель агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в твиттере 26 марта.

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в последнее время запросов Зеленского на телефонный разговор с Путиным не было.

"За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы", - сказал Песков в понедельник журналистам.