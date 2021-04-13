Путин обсудил с Дутерте налаживание поставок "Спутника V"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте в телефонном разговоре обсудили поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила пресс-служба Кремля во вторник.

"Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Условлено о налаживании сотрудничества по линии профильных ведомств, в том числе по вопросам поставок российской вакцины "Спутник V" на Филиппины", - говорится в сообщении.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 45-летия установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами, подчеркнули традиционно дружественный и взаимовыгодный характер двусторонних связей.

Разговор состоялся по инициативе филиппинской стороны.