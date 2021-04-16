Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:10Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

Филиппины заключили контракт с РФ на поставки 10 млн доз "Спутника V"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти Филиппин достигли соглашения с РФ о поставках 10 млн доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу вакцинационной кампании на Филиппинах Карлито Гальвеса.

"Филиппинское правительство подписало соглашение о поставках 10 млн доз вакцины "Спутник V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сказал Гальвес", - передает агентство.

В свою очередь филиппинские СМИ сообщали, что в минувший вторник в ходе разговора президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте филиппинский лидер сделал заказ на 20 млн доз препарата.

Впоследствии Карлито Гальвес заявлял, что ожидается поступление в течение четырех месяцев 20 млн доз "Спутника V" на Филиппины и что Манила подпишет контракт с Центром им. Гамалеи на этой неделе.

Во вторник в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте в телефонном разговоре обсудили вопросы борьбы с COVID-19 и налаживание сотрудничества по вопросам поставок российской вакцины "Спутник V". Разговор состоялся по инициативе филиппинской стороны.

Филиппины Спутник V

Новости по теме

Новости

Мужчина устроил стрельбу на объекте FedEx в США и покончил с собой

Пандемия коронавируса

Еще одна доза вакцины Pfizer может потребоваться через полгода-год после вакцинации

Что случилось этой ночью: пятница, 16 апреля

Пандемия коронавируса

Южнокорейский консорциум будет производить "Спутник V" на экспорт

Южнокорейский консорциум будет производить "Спутник V" на экспорт

В США экс-полицейский отказался от показаний по делу об убийстве Флойда

Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС

Посольство РФ сочло, что Лондон подыгрывает обвинениям США в "кибератаках"

Байден напомнил, что всегда был против "Северного потока 2"

Байден напомнил, что всегда был против "Северного потока 2"

Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ

Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');