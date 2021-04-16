Филиппины заключили контракт с РФ на поставки 10 млн доз "Спутника V"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти Филиппин достигли соглашения с РФ о поставках 10 млн доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу вакцинационной кампании на Филиппинах Карлито Гальвеса.

"Филиппинское правительство подписало соглашение о поставках 10 млн доз вакцины "Спутник V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сказал Гальвес", - передает агентство.

В свою очередь филиппинские СМИ сообщали, что в минувший вторник в ходе разговора президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте филиппинский лидер сделал заказ на 20 млн доз препарата.

Впоследствии Карлито Гальвес заявлял, что ожидается поступление в течение четырех месяцев 20 млн доз "Спутника V" на Филиппины и что Манила подпишет контракт с Центром им. Гамалеи на этой неделе.

Во вторник в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте в телефонном разговоре обсудили вопросы борьбы с COVID-19 и налаживание сотрудничества по вопросам поставок российской вакцины "Спутник V". Разговор состоялся по инициативе филиппинской стороны.