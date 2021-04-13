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Первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб покинул министерство

Место Цыба займет Василий Осьмаков, а сам чиновник, по данным источника, перейдет в "Ростех"

Первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб покинул министерство
Сергей Цыб
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб покидает министерство. Соответствующее распоряжение от 12 апреля подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Одновременно другим распоряжением Василий Осьмаков, занимавший позицию замминистра промышленности и торговли РФ, повышен до первого замглавы Минпромторга.

Новыми заместителями главы Минпромторга назначены Василий Шпак, до настоящего времени занимавший позицию директора департамента радиоэлектронной промышленности, и Алексей Ученов, ранее - директор департамента стратегического развития и корпоративной политики.

Источник, близкий к Минпромторгу, сообщил "Интерфаксу", что Цыб переходит в госкорпорацию "Ростех". "Он будет отвечать за сопровождение государственных программ в области фармацевтики, медицинского оборудования и здравоохранения", - рассказал собеседник агентства. В "Ростехе" возможное назначение не комментируют.

Цыб в Минпромторге курировал госпрограмму развития фармацевтической и медицинской промышленности, корпоративные вопросы в отношении находящихся в ведении министерства компаний (в том числе вопросы дивидендной политики), взаимодействие с набсоветом "Ростеха".

В Минпромторг (на тот момент - Минпромэнерго) Цыб пришел в 2007 году на позицию директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий. В 2013 году занял пост заместителя министра, в 2018 году был повышен до первого замглавы ведомства. До прихода в Минпромторг пятидесятидвухлетний Цыб возглавлял различные коммерческие структуры - ТОО "РКЦ", ЗАО "Медбиофармацентр", ООО "Радиопрепарат".

Осьмаков отвечает в Минпромторге за подготовку программ и стратегий развития в гражданских отраслях промышленности, вопросы поддержки экспорта, импортозамещения, внедрения наилучших доступных технологий, взаимодействие с Фондом развития промышленности, работу Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Тридцатисемилетний Осьмаков работает с Минпромторге с 2004 года (на тот момент - Минпромэнерго). До 2008 года занимал различные должности - от главного специалиста отдела общественных связей до начальника отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ. С 2008 по 2012 годы был помощником и советником главы Минпромторга. В 2012 году, когда министерство возглавил Денис Мантуров, был назначен директором департамента стратегического развития и проектного управления, а с 2016 года - заместителем министра.

Всего у главы Минпромторга десять заместителей, из них один - первый замминистра.

Минпромторг РФ Сергей Цыб

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