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Что произошло за день: вторник, 13 апреля

Переброска Россией двух армий и трех соединений ВДВ к западным границам, беседа Путина и Байдена, дело ФАС против "Яндекса"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ в рамках учений. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что проверку планируется завершить в течение двух недель. Он отметил, что США и НАТО планируют разместить у границ европейской части России 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и техники.

- Байден и Путин провели телефонный разговор. Сначала о беседе сообщили в Белом доме, отметив, что президент США предложил президенту России провести в ближайшие месяцы саммит в третьей стране и выразил обеспокоенность переброской военных к границе с Украиной. В Кремле позднее подтвердили, что Байден предложил Путину встретиться лично.

- Песков не исключил отключения России от Visa и MasterCard из-за санкций. Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ, есть ли подобные риски, на что он ответил, что санкционные ограничения проявляются в самых разных формах, поэтому "исключать нельзя ничего".

- Сотрудник ЦАГИ Валерий Голубкин арестован по делу о госизмене. По данным источника, он проходит по тому же делу, что и ученый Анатолий Губанов, и подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО. Адвокат Голубкина Александр Тимошенко заявил, что его 70-летний подзащитный не признает вину.

- Гендиректор "Невской мануфактуры" и его заместитель задержаны по делу о пожаре. В МЧС сообщили, что грубые нарушения пожарной безопасности были обнаружены месяц назад, но собственники объекта ничего не предприняли. По данным источника, пожар в понедельник начался с цеха по производству лодок. От здания остался один остов, тушение затянулось более чем на сутки.

- ФАС России завела дело в отношении "Яндекса". Ранее служба вынесла компании предупреждение в связи с приоритетным продвижением собственных сервисов в поисковой выдаче, нарушение требовалось устранить до 1 апреля. В "Яндексе" с позицией ФАС не согласны и отмечают, что к инструменту продвижения в поиске есть доступ и у других компаний.

- Первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб покинул министерство. Должность занял Василий Осьмаков. По данным источника, Цыб перейдет на работу в "Ростех". Михаил Мишустин также освободил от должности замглавы Минэкономразвития Оксану Тарасенко, которая, по сведениям источника, планирует перейти на работу в одну из госкомпаний.

- Цена биткойна превысила $63 тыс. За три месяца биткойн подорожал на 80%, за последний год - более чем в девять раз.

- Москва побила абсолютный температурный рекорд дня. Температура воздуха превысила плюс 21 градус.

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