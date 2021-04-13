Аналитик заявил о поляризации россиян из-за имущественного неравенства

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В российском ритейле намечается тренд на поляризацию форматов и рост популярности дискаунтеров из-за усугубления имущественного расслоения, полагают в аналитической компании InfoLine.

"Население у нас очень серьезно стало поляризоваться. Мы видим, что та часть населения, которая живет за этой красной чертой, где реальных доходов недостаточно для того, чтобы просто даже удовлетворять текущие потребности, эта часть населения растет, и сегодня живущих за чертой прожиточного минимума уже почти 20%", - сказал на выставке "Продэкспо" гендиректор InfoLine Иван Федяков.

Также, по его словам, растет доля потребителей, которых по объему доходов и расходов аналитики относят к "бюджетному ценовому сегменту" (на их долю приходится около 55%). Доля среднего ценового сегмента (около 15%) при этом снижается, а верхний ценовой сегмент (около 10%) остается стабильным.

"Это все превратилось в такую картину, когда с одной стороны у нас экономично, рационально ведущие себя слои населения, с другой стороны - обеспеченные. Это очень хорошо напоминает салон самолета, где есть бизнес-класс и эконом-класс. Почему-то в салоне самолета нет среднего класса, он не предусмотрен. Вот у нас сейчас и розница начинает превращаться примерно в такое же состояние, когда есть магазины премиальные, где все хорошо и замечательно, есть магазины эконом-класса, а вот какого-то среднего состояния становится все меньше и меньше. Это, на самом деле, тревожный факт, потому что это очень серьезно будет влиять на стратегию поставщиков, производителей продуктов питания, важно понять, в каком классе вы хотите находиться - в эконом или в бизнесе. Возможно, в ближайшее время среднего класса нам будут предлагать все меньше", - заявил Федяков.

Реальные доходы населения остаются ключевым фактором, который оказывает влияние на динамику розничной торговли, отметил эксперт. С учетом роста цен на продукты питания, который приближается к 10%, возвращение реальных доходов населения к росту в 2021 году маловероятно, считает он.

На этом фоне в России растет популярность формата дискаунтеров. Лидер этого сегмента - сеть "Светофор" - стала самой быстро растущей из крупнейших ритейлеров (ее выручка в 2020 году, по оценке InfoLine, выросла на 38,8%, до 188,7 млрд рублей). По итогам 2020 года сеть стала второй по приросту торговой площади, уступив X5 Retail Group, но обогнав "Магнит".

"Конечно, это не могло пройти незамеченным, все сейчас внимательно следят за развитием формата дискаунтеров, и многие уже начинают развивать собственные проекты, в том числе лидеры - это "Чижик" у Х5, "Моя цена" у "Магнита", 365 у "Ленты", - отметил Федяков.

"Те самые 20% населения, которые живут ниже красной линии, это стабильно 100% аудитория данных проектов. Но, на самом деле, и не только они будут потребителями в подобных магазинах", - считает он.