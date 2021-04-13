Дискаунтер "Светофор" оказался лидером по росту годовой выручки

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - К концу 2020 года десять крупнейших розничных сетей консолидировали 37,4% российского рынка продовольственного ритейла, свидетельствуют данные аналитической компании InfoLine. В 2019 году на десятку лидеров приходилось 33,3% рынка.

Сеть "жестких" дискаунтеров "Светофор" оказалась лидером по приросту продаж: ее выручка по итогам 2020 года выросла на 39%, до 188,7 млрд рублей.

X5 Retail Group с долей рынка 12,8% в 2020 году году нарастил выручку на 14%, следующий за Х5 - "Магнит" (доля - 8,8%) - на 13%. Объединенная компания ДКБР ("Дикси", "Бристоль", "Красное и белое"), замыкающая тройку лидеров (доля 6,6%), росла быстрее конкурентов - на 18%, однако ее выручка не дотянула до 1 трлн рублей, по оценке InfoLine.

За ними следуют "Лента", "Ашан", Metro, "Светофор", "О'Кей", "Монетка" и "Вкусвилл".

"Ашан" единственный из крупнейших ритейлеров сократил выручку в 2020 году - на 11%, по оценке InfoLine. Самые медленные темпы роста продемонстрировали "О'Кей" и "Лента" - 6% и 7% соответственно. Выручка Metro по итогам 2020 года также выросла на однозначную величину (+8%).

Продажи "Монетки" выросли на 11%, "Вкусвилла" - на 38%.

В 2020 году крупные сети смогли предложить более комфортные цены для покупателей и обеспечить бесперебойные поставки продуктов питания, что "сыграло им очень серьезно на пользу", заявил на выставке "Продэкспо" гендиректор InfoLine Иван Федяков.

На долю ста крупнейших сетей, по оценке InfoLine, по итогам года пришлось 50% рынка против 43% в 2019 году.

"Впервые в российской рознице топ-100 FMCG-сетей в принципе консолидировали уже половину оборота продуктов питания, это достаточно серьезная величина <...> При этом существенная часть этого прироста, больше половины этого прироста, приходится на десятку лидеров. Сегодня это уже более 37% оборота продуктов питания в нашей стране", - сказал Федяков.

Консолидация рынка происходит, в том числе, за счет ухода с рынка некоторых крупных игроков, которые проигрывают конкуренцию, отметил эксперт. К примеру, в 2020 году с рынка ушли "Оптоклуб Ряды" (четыре объекта, выручка 6,6 млрд рублей), "Евророс" (Мурманская область, около 100 объектов, 13 млрд рублей), "Пятью Пять" (Воронеж, 55 объектов, 5,5 млрд рублей), "Алые паруса" (17 объектов, 3,1 млрд рублей).

Претендентами на попадание в десятку крупнейших ритейлеров в 2021 году InfoLine назвал сети Globus (в 2020 году увеличила выручку на 12%, до 108 млрд рублей), "Мария-Ра" (+9%, до 106 млрд рублей) и "Верный" (+29%, до 77 млрд рублей).

Оборот розничной торговли в России в 2020 году, по данным Росстата, сократился на 4,1% (до 33,555 трлн рублей), в том числе оборот торговли продовольственными товарами - на 2,6% (до 16 трлн 403,4 млрд рублей).

По словам Федякова, динамика рынка оказалась гораздо лучше первоначальных ожиданий, однако так и не выбралась в положительную зону даже после снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19. "И это, на самом деле, достаточно тревожный сигнал, потому что он говорит о том, что все самое сложное еще у нас, к сожалению, впереди", - отметил он.