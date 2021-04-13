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Режим ЧС введен в Байкальске из-за угрозы утечки отходов БЦБК

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Байкальске Иркутской области, чтобы избежать подтопления карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) талыми водами, сообщил во вторник губернатор региона Игорь Кобзев.

"По моему поручению было проведено обследование полигонов с картами-накопителями. Специалисты однозначно установили: есть риск перелива вод. Это прямая угроза утечки отходов в Байкал. Такая ситуация недопустима!", - написал Кобзев в инстаграме.

Глава региона отметил, что в январе-феврале в Слюдянском районе выпало много осадков – в 2-3 раза больше нормы, сейчас снег активно тает, также скоро начнутся дожди.

"Необходимо понизить уровень надшламовых вод в картах-накопителях. Это наша первоочередная задача", - подчеркнул Кобзев.

Как сообщалось, в составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин – полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. По данным инженерных изысканий "Росгеологии", в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн кубометров твердых веществ (шлам-лигнина, золы) и 729 тыс. кубометров воды.

С октября 2020 года генподрядчиком по ликвидации отходов БЦБК является "Федеральный экологический оператор" (входит в "Росатом").

БЦБК с декабря 2012 года находится в конкурсном производстве, которое неоднократно продлялось, в 2013 году выпустил последнюю продукцию. Основные кредиторы БЦБК – ВЭБ.РФ и структуры En+.

Байкальск Иркутская область Байкал БЦБК

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