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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Проекты рекультивации полигонов Байкальского ЦБК подготовят к 2023 году

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Проекты рекультивации полигонов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области будут готовы к 2023 году, сообщил в Госдуме глава Минприроды Александр Козлов.

"БЦБК: мы выделили "Росатому" 1 млрд рублей на проектно-сметную документацию на Солзанский, Бабхинский полигоны и ЦОС (цех очистных сооружений БЦБК - ИФ) в октябре 2020 года. Готовность проектно-сметной документации у нас стоит на 2022 год. В этом году потребовалась корректировка проекта работ в части замены импортного оборудования на российские аналоги с учетом сложившейся ситуации. Может быть, даже хорошо, что проектно-сметная документация еще не вышла из экспертизы и ее не пришлось переделывать, сейчас коллеги адаптируют ее к существующим реалиям", - отметил Козлов.

По словам министра, реализация проекта рекультивации может занять от 3 до 5 лет, при том, что в России пока нет технологий, позволяющих перерабатывать шлам-лигнин, составляющий значительную часть отходов комбината.

"На полигоне Солзанский ведется доработка проектных решений для получения гарантированного результата в виде преобразования отходов в отходы 5 класса опасности. Здесь очень важный момент: в стране у нас нет технологий по переделке там лигнина и так далее. То есть, используя несколько подходов, деньги большие, мы договорились с коллегами из "Росатома", что будут привлечены коллеги из Российской академии наук, которая сделает единый проект", - отметил Козлов.

Пресс-служба правительства Иркутской области в конце августа сообщала, что работы по ликвидации накопленного экологического вреда на Бабхинском полигоне БЦБК должны начаться в 2023 году.

Байкальский ЦБК прекратил работу в 2013 году, с того времени обсуждаются варианты рекультивации его отходов, сосредоточенных в картах-накопителях. Потенциально они угрожают Байкалу экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро. Проблемой отходов сначала занималась компания "ВЭБ-Инжиниринг", потом "Росгеология". Сейчас генподрядчиком является "Росатом".

В составе отходов самым сложным является шлам-лигнин, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. По уточненным данным, в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн куб. м твердых веществ (шлам-лигнина и золы) и 729 тысяч куб. м воды.

БЦБК был введен в эксплуатацию на южном побережье Байкала в 1966 году, выпускал беленую, небеленую, сульфатную вискозную целлюлозу.

Байкальский ЦБК БЦБК Байкал Иркутская область Минприроды Александр Козлов Росатом РАН
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