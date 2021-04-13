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Ландшафтные пожары достигли окраин Воронежа

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с ландшафтными пожарами продолжает ухудшаться из-за сильного ветра в Воронежской области, два очага зафиксированы на окраине города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Вблизи Воронежа действует два ландшафтных пожара - один за восьмой больницей (населенный пункт Масловка), второй - в районе Семилукских выселок", - говорится в сообщении.

Площадь возгораний уточняется.

Ранее во вторник сообщалось, что природный пожар добрался до жилых домов в селе Мечетка в Воронежской области. Там горят шесть жилых и шесть нежилых домов. Сведения о пострадавших пока не поступали.

В регионе зафиксировано около 140 вызовов пожарных подразделений, основная часть связана с горящей сухой травой.

Воронежская область

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