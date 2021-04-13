Пожар локализован в воронежском селе, где сгорели несколько домов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали очаг природного возгорания в Бобровском районе в Воронежской области, где огонь уничтожил несколько жилых домов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Площадь пожара уточняется.

Ранее сообщалось, что природный пожар добрался до жилых домов в селе Мечетка Воронежской области. Там горели шесть жилых и шесть нежилых домов. Сведения о пострадавших не поступали. На базе сельского дома культуры был организован пункт временного размещения для людей, чьи дома уничтожены огнем. Прокуратура по данному факту пожара проводит проверку.

Также спасатели локализовали один из ландшафтных пожаров вблизи окраины Воронежа на площади 8 га. В настоящее время на окраине Воронежа продолжается еще один ландшафтный пожар в районе населенного пункта Масловка. Там в тушении задействован пожарный поезд. Перекрыт участок дороги от въезда в больницу №8 до Масловки.

В регионе зафиксировано около 140 вызовов пожарных подразделений, основная часть связана с возгоранием сухой травы.