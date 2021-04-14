Восемь детей в Ижевске госпитализированы после посещения бассейна

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Проверка начата в Удмуртии по факту отравления детей в бассейне в Ижевске, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по региону.

Накануне группа из десяти детей в возрасте от 6 до 14 лет с двумя взрослыми посетила новый бассейн. "Около 22 часов они почувствовали себя плохо, восемь детей госпитализированы с признаками отравления, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы для их жизни нет.

Проверка показала, накануне утром владелец бассейна провел обеззараживание воды хлорсодержащими препаратами.