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Задержана владелица ижевского бассейна, в котором отравились дети

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранители задержали объявленную в розыск владелицу бассейна в Ижевске, в котором отравились восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Удмуртии в понедельник.

Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Вечером 13 апреля восемь детей были госпитализированы с отравлением парами хлорсодержащего препарата после посещения бассейна в Ижевске.

СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура Удмуртии также начала проверку.

16 апреля сообщалось, что владелица бассейна скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск.

Ижевск

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