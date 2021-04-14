Принят закон о направлении второго маткапитала на ипотеку для многодетных

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который расширяет возможность использования многодетными семьями компенсации в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.

Документ (№1070133-7) был внесен в парламент правительством РФ в конце прошлого года.

Согласно действующей государственной программе, семьи, где родился третий и последующий ребенок, имеют право на получение так называемого второго "материнского капитала" в размере 450 тыс. рублей, который может быть направлен на погашение ипотечного кредита.

Принятый закон расширяет возможности использования второго "материнского капитала", распространяя его на кредиты на покупку земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства; на строительство на территории РФ объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС); приобретение объекта ИЖС, строительство которого не завершено; уплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

Также второй "материнский капитал" может быть направлен на оплату неотделимых улучшений или ремонта этих объектов, уплату страховых взносов по договорам страхования данных объектов.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, но будет распространяться на правоотношения, возникшие из кредитных договоров, заключенных до дня вступления поправок в силу.

Как сообщалось, в июне 2019 года Госдума приняла закон, согласно которому право на получение 450 тыс. рублей из бюджета имеют мать или отец, которые являются заемщиками по ипотечному кредиту и у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети. Данные средства будут выделены на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки, а оставшиеся средства – на погашение процентов. Средства выделяются однократно, в отношении только одного ипотечного кредита. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.