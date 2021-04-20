Получателям материнского капитала станет проще рефинансировать ипотеку

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты, взятые с помощью материнского капитала. Необходимые для этого изменения внесены в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, в частности, изменения коснулись порядка оформления права собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита.

Согласно прежним правилам, в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире. Таким образом, рефинансирующий банк получал в залог квартиру, собственниками которой в том числе являлись несовершеннолетние. Если заемщик перестал бы выплачивать кредит, банку было бы непросто обратить взыскание на заложенную недвижимость.

"Из-за таких рисков многие банки неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом, а граждане с большим трудом могли переоформить кредит под более низкий процент", - говорится в сообщении.

"Теперь эти сложности урегулированы правительством. Семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку", - отметили в пресс-службе.

Новые правила помогут защитить права получателей материнского капитала и обеспечат их доступом к рефинансированию наравне с другими гражданами, взявшими ипотеку.