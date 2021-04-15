ФАС предложила создать специальный фонд ЖКХ для развития отрасли

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предлагает создать в ЖКХ специальный фонд за счет части платежей потребителей для развития отрасли, сообщил на конференции ведомства замглавы ФАС Виталий Королев.

Согласно его презентации, речь идет о формировании фонда за счет 1% платежей потребителей.

"Это решение пока не принято", - пояснил Королев. По его словам, этот спецфонд должен помочь отрасли развиваться более эффективно.

Фонд предлагается создать до 2024 года.

Кроме того, ФАС в целях до 2024 года выделяет более активное использование механизма инфраструктурных облигаций в сфере ЖКХ.

В текущем году ведомство планирует внедрение долгосрочных тарифов в отрасли (до 15 лет) "с гарантией возврата капитала".

Принятие этих и других мер, по оценке ФАС, позволит отрасли к 2030 году направлять на капвложения до 30% выручки.