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Союз потребителей РФ предложил ввести лимит на потребление электричества

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Союз потребителей РФ предложил перейти на прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше нормы устанавливается более высокая плата, сообщает в среду газета "Известия".

Союз обратился с этой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину. По мнению организации, шкала предполагает более высокую цену за единицу энергии в случае потребления человеком электричества выше установленной нормы. Благодаря сокращению потребления электричества может решиться проблема перекрёстного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными расценками для бизнеса, пояснили в союзе.

"За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт.ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт.ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5", — рассказал председатель союза потребителей Пётр Шелищ.

Повышать плату за превышенную норму разумно постепенно — к примеру, предусмотреть увеличение цены за каждые новые 100 кВт•ч, уточнил Петр Шелищ. Расценки за потребление сверх нормы нужно приблизить к экономически обоснованным тарифам (то есть без учета механизма перекрестного субсидирования), сказал он.

В пресс-службе кабмина "Известиям" сообщили, что письмо союза поступило в аппарат правительства и будет рассмотрено в установленном порядке.

Союз потребителей РФ

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