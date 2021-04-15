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Глава ФСБ обвинил зарубежные спецслужбы в участии в создании групп террористов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Зарубежные спецслужбы участвуют в создании новых террористических группировок, которые могут быть использованы в их интересах, сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

"Сегодня отдельные геополитические игроки, осуждая терроризм как явление, одновременно пытаются использовать международные террористические организации либо их структурные подразделения в своих интересах", - сказал Бортников, выступая на Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ.

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"При непосредственном содействии спецслужб ряда стран создаются новые террористические группировки",- подчеркнул директор ФСБ.

По его словам, также предпринимаются попытки реабилитировать скомпрометированные участием в террористической деятельности организации и присвоить им статус оппозиционных формирований. Российские спецслужбы фиксируют также прямую поддержку террористов в виде кадрового, финансового, материально-технического, логистического, информационного, медицинского и иного обеспечения.

"Отмечаются факты вмешательства в дела других государств под эгидой борьбы с терроризмом", - добавил Бортников.

ФСБ Александр Бортников

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