Патрушев заявил об угрозах терактов в Крыму из-за Украины и США

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в Крыму отмечается угроза терактов, они могут произойти из-за антироссийской деятельности США, НАТО, ряда стран Евросоюза и Украины.

"На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов", - сказал Патрушев в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

По его словам, среди основных причин этих угроз - "деструктивная деятельность США, контролируемых ими (стран) блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии".