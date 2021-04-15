На Земле Франца-Иосифа собрались построить "Приют Федора Конюхова"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Экспедиционный отель "Приют Федора Конюхова" планируется создать на архипелаге Земля Франца-Иосифа, сообщил основатель и президент клуба полярных путешествий "Посейдон Экспедишнс" Николай Савельев на конференции по развитию круизного туризма России в Петербурге в четверг.

"В перспективе мы планируем совместно с Росгидрометом, совместно с национальным парком "Русская Арктика" построить там экспедиционный отель "Приют Федора Конюхова", - сказал Савельев.

Он добавил, что в процессе согласования находится присвоение взлетно-посадочной полосе на архипелаге статуса двойного назначения – военного и гражданского.

"Сложный вопрос, но тема двигается", - отметил Савельев.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа расположен в Северном Ледовитом океане. Входит в состав Архангельской области в качестве административно-территориальной единицы.