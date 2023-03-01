"Газпром добыча Надым" запустит экскурсии по своим месторождениям

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ООО "Газпром добыча Надым", эксплуатирующее гигантское Бованенковское месторождение на полуострове Ямал, разрабатывает план экскурсионных поездок на свои объекты, сообщила корпоративная газета компании.

Вопрос обсуждался на встрече экспертов Агентства стратегических инициатив с региональной командой акселератора по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность" в Салехарде. К проекту компания присоединилась осенью 2022 года.

Сотрудники компании сейчас создают маршрутные карты экскурсий, продумывают вопросы безопасности посетителей, технического оснащения и логистики экскурсантов.

"Многие предприятия открывают свои двери, презентуя достижения и уникальные технологии. В этом смысле месторождения "Газпром добыча Надым" могут стать интересными объектами внимания", - считает начальник службы компании по связям с общественностью и СМИ Андрей Андреев.

Тема развития промышленного туризма обсуждается на Ямале несколько лет. В 2016 году тогдашний губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин говорил, что нефтегазовые компании, в том числе "Газпром", планируют возить туристов на месторождения.

"Мне Миллер (глава "Газпрома" Алексей Миллер - ИФ) рассказал, что он на Бованенково хочет построить гостиницу для туристов, заниматься отечественным туризмом, в том числе и для загрузки аэропорта Бованенково", - сказал тогда Кобылкин.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение - крупнейшее на полуострове Ямал по разведанным запасам. Добыча газа здесь ведется с 2012 года. На месторождении действует аэропорт.

ООО "Газпром добыче Надым" также принадлежат лицензии на Харасавэйское месторождение на полуострове Ямал. Кроме того, компания работает на истощающихся Медвежьем, Юбилейном и Ямсовейском месторождениях.