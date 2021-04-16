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Житель Якутии осужден на два года колонии за хищение трех алмазов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Суд приговорил жителя Якутии к двум годам колонии общего режима за хищение алмазов на сумму более 1,2 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры республики.

Уточняется, что мужчина работал разметчиком алмазов в одной из компаний.

"Подсудимый получил у своего знакомого три алмаза худшего качества и заменил на алмазы компании общей стоимостью более 1,229 млн рублей. Впоследствии похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В сообщении отмечается, что суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Якутия

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