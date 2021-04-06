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Обвиняемого в краже бриллиантов колумбийца доставили в Казань

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Гражданин Колумбии, обвиняемый в России в краже крупной партии бриллиантов, отправлен из Москвы в Казань для проведения следственных действий, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Ранее иностранец был помещен на карантин на три недели в один из московских следственных изоляторов после прибытия 9 марта под конвоем из Аргентины.

В прокуратуре Татарстана "Интерфаксу" подтвердили доставку колумбийца к месту расследования преступления.

"Вечером 5 апреля в СИЗО-1 УФСИН России по Татарстану прибыл гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Он размещен в двухместной камере", - сказал представитель региональной прокуратуры Руслан Гусамов.

Ранее Генпрокуратура России сообщила о выдаче Валеро компетентными органами Аргентины.

По данным следствия, в июле 2018 года на выставке драгоценностей в Казани колумбиец с другими сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании дорожный чемодан, в котором находились ювелирные украшения из бриллиантов и сапфира на 160 млн рублей. После этого преступники скрылись с места происшествия. Вскоре колумбиец был объявлен в розыск, а суд выдал ордер на его арест.

В сентябре 2019 года Валеро был задержан на территории Аргентины, по запросу Генпрокуратуры России его экстрадировали в Москву 9 марта 2021 года.

Колумбия Москва Казань Аргентина

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